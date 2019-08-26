Tekirdağ'da terör operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:58 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen A.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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