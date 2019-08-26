Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da terör operasyonu
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Tekirdağ'da terör operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'da terör operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen A.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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