Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı