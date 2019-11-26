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Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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