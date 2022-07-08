Son dakika haberleri | Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı

08.07.2022 10:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki yapılanmasına yönelik sürdürülen deşifre çalışmaları çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinden 4, Şarköy ilçesinden 1 kişi olmak üzere 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi de düzenlenen operasyon ile yakalandı.

K.Ç., U.A., L.D., H.B.İ., Y.Ç., ve G.F. isimli 6 şüpheli şahıs, tutuklama talebi ile sevk edildikleri mahkemede 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı - Son Dakika

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