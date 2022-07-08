Son dakika haberleri | Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı

Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki yapılanmasına yönelik sürdürülen deşifre çalışmaları çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinden 4, Şarköy ilçesinden 1 kişi olmak üzere 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi de düzenlenen operasyon ile yakalandı.

K.Ç., U.A., L.D., H.B.İ., Y.Ç., ve G.F. isimli 6 şüpheli şahıs, tutuklama talebi ile sevk edildikleri mahkemede 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.