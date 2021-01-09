Tekirdağ'da tescilli "tarihi depo" restore ediliyor - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tescilli tarihi deponun restore edildiği bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Büyük Meydan Projesi çerçevesinde Telekom binasının yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yanındaki tescilli tarihi depo binasının restorasyon çalışması sürüyor.

Tarihi binada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kentimiz sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ile günümüzde çok önemli bir değerdir. Sahip olduğumuz bu değeri koruyabilmek, korurken özüne sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarabilmek ve yaşatabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.