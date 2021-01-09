Tekirdağ'da tescilli "tarihi depo" restore ediliyor - Son Dakika

Tekirdağ'da tescilli "tarihi depo" restore ediliyor

09.01.2021 14:03
Tekirdağ'da tescilli

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tescilli tarihi deponun restore edildiği bildirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tescilli tarihi deponun restore edildiği bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Büyük Meydan Projesi çerçevesinde Telekom binasının yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yanındaki tescilli tarihi depo binasının restorasyon çalışması sürüyor.

Tarihi binada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kentimiz sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ile günümüzde çok önemli bir değerdir. Sahip olduğumuz bu değeri koruyabilmek, korurken özüne sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarabilmek ve yaşatabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tekirdağ, Telekom, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tescilli 'tarihi depo' restore ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması: Teklifimizi yaptık, hocamızın cevabını bekliyoruz Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Eline ne gelirse camdan aşağı attı! İlginç anlar saniye saniye kamerada Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu
Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı         
13:50
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı         
13:22
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
11:40
Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor         
11:20
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı         
11:11
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış         
10:16
Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar         
09:47
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 14:12:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da tescilli "tarihi depo" restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei