Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya çalışan iki şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya çalışan iki şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tarihi eser kaçakçığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya çalışan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tarihi eser kaçakçığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.K. ve E.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Çorlu'da düzenledikleri operasyonda bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen, 9x7 santimetre ebadındaki 17 sayfalık Tevrat tefsiri ele geçirmiş, Y.K. ve E.Ş'yi gözaltına almıştı.

Tekirdağ, Tevrat, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21-22 terörist öldürüldü çünkü 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:10:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya çalışan iki şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]