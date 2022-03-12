Tekirdağ'da teyzesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da teyzesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

12.03.2022 15:00
Tekirdağ'da teyzesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde teyzesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde teyzesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teyzesi Adviye Özgür'ü öldürdükten sonra kaçan Ferdi Ç'nin yakalanması için ilçedeki yaklaşık 300 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

Ekiplerce saklandığı evde yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zanlının sorgusunda "Teyzem yatırım için para göndermişti ancak ben yatırım yapmadım. Olay günü bana yatırımları sordu. Ben de yok deyince tartışma çıktı ve bu olay meydana geldi. Olaydan sonra ev tuttum, orada kaldım, sonra yakalandım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ferdi Ç. ile Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'taki evine gittiği teyzesi Adviye Özgür (73) arasında 10 Mart'ta alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Ferdi Ç, teyzesi ve birlikte yaşadığı Azerbaycanlı A.A'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Özgür olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.A. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Adviye Özgür'ün Almanya'da yaşadığı, tatil için Çorlu'daki evine geldiği öğrenildi.

Tekirdağ'da teyzesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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