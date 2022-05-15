Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

15.05.2022 23:43

- Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Deveci mahallesi yolu üzerinde traktör ile hafif ticari araç çarpıştı.

- Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Deveci mahallesi yolu üzerinde traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara-Deveci mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deveci mahallesi istikametinden Malkara istikametine seyir halinde olan Fikret Başaran idaresindeki 59 ACM 833 plakalı traktörün arkasında bulunan havalı makinaya, karşı yönden gelmekte olan 34 YN 9759 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hasan Tezer çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hasan T. Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan traktör sürücüsü Fikret Başaran; "Deveci mahallesi tarafından gelirken karşı yönden gelen araba yan taraftan traktörün havalı makinasına vurdu. Çok şükür yaralanın durumunun ağır olmadığını öğrendim" dedi.

Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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