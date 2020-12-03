Tekirdağ'da ticari takside bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da bir ticari takside bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada bin sentetik hap bulundu.
Gözaltına alınan K.K.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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