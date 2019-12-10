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Tekirdağ'da tinerle soba tutuşturmak isteyen işçi yaralandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken kıyafetlerinin yanması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken kıyafetlerinin yanması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) mutfak malzemeleri üreten fabrikanın marangoz bölümünde, sobayı tinerle yakmak isteyen Erhan Cumart'ın (60) kıyafetleri alev aldı.
Fabrikanın bahçesine koşan Cumart'ın üzerindeki alevler, yardım sesleri üzerine koşan diğer işçiler tarafından su ve yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cumart'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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