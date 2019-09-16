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Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Kaza, Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi sapağında meydana geldi. Mehmet S. idaresindeki 34 LA 5280 plakalı tır ile İsmail O. yönetimindeki 59 YS 685 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü İsmail O. ise hava yastığının da patlaması nedeniyle yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.


Kaza bölgesine gelen Muratlı Trafik ve Bölge Trafik ekipleri yolun güvenliğini sağladı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:24 Kaynak: İHA
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