Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kolev Petko idaresindeki PB 7123 EB Bulgar plakalı tır, Çerkezköy- Çorlu yolu Kızılpınar Mahallesi yakınlarında, Hüseyin Çapar'ın kullandığı 41 AZ 411 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Çapar (22) ile aynı araçta bulunan Fatime Hamurcu (64), Mukaddes Ulutaş (27) ve Türkan Çetin (38) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika