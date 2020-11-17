Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada otomobil sürücüsü Çapar (22) ile aynı araçta bulunan Fatime Hamurcu (64), Mukaddes Ulutaş (27) ve Türkan Çetin (38) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kolev Petko idaresindeki PB 7123 EB Bulgar plakalı tır, Çerkezköy- Çorlu yolu Kızılpınar Mahallesi yakınlarında, Hüseyin Çapar 'ın kullandığı 41 AZ 411 plakalı otomobille çarpıştı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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