Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasın aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasın aynı aileden 6 kişi yaralandı.


Kaza, Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan Karadeniz Mahallesi mevkiinde Hayrabolu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu Serkan K. idaresindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö. idaresindeki 22 AAL 352 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde Sürücü Serkan K. ile birlikte Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Hayrabolu yolu trafiğe kapanırken ekiplerin çalışması ve araçların yoldan çekilmesi ile trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız
ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı! Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
04:17 Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
03:38 Kiraladıkları evde define aradılar - Son Dakika Haber
01:55 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:55 Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Son Dakika Haber
01:41 Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:04:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]