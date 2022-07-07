Son dakika haberleri | Tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı

07.07.2022 23:56
Son dakika haberleri | Tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tır şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu- Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı - Son Dakika
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