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Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

09.02.2022 13:31
Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir tırın dorsesinin mührünün söküldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, dorsede yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin sırt çantasında şişme bot ele geçirildi.

Tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü. Yabancı uyrukluların Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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