Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

07.07.2022 23:50
Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı tır, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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