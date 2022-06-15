Yaralılar ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Namık Kemal Üniversite Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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