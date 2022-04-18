Tekirdağ'da "Tohumculuk değerlendirme" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Tohumculuk değerlendirme" toplantısı yapıldı

18.04.2022 12:41
Tekirdağ'da "Tohumculuk değerlendirme" toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da "Tohumculuk değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da "Tohumculuk değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Trakya Tohumcular Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda Trakya'daki tarım paydaşları ve tohumculuk sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Endüstri Bitkileri Bölüm Başkanı İbrahim Yılmaz Türkiye'de ki ayçiçek tohumluğunun durumunu ve mevcut çeşitleri ile kendilerinin geliştirdiği çeşitler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya'da tohumculuk sektöründe kümeleşme başlattıklarını belirterek, Trakya Tohum A.Ş ve Trakya Tohumcular Derneği'nin çalışmalarıyla bölgemizde tohumculuğun bir sinerji kazandığını ve özellikle hibrit ayçiçeği konusunda yoğun çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ise toplantının Trakya'daki tohumculuk için önemli olduğunu, tohumculuğun gelişmesi için kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen de yağ sanayinin Türkiye ve dünyadaki genel durumu hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdür (TAGEM) Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt ve dernek üyeleri katıldı.

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Trakya Bölgesi, Tohumculuk, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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