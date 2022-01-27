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Tekirdağ'da tohumculuk sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da tohumculuk sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

27.01.2022 10:14
Tekirdağ'da tohumculuk sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği işbirliğinde tohumculuk sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği işbirliğinde tohumculuk sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk, dernek üyesi firmalar ve akademisyenler katıldı.

Dernek Başkanı İbrahim Toruk, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl yoğun bir çalışma programını geride bıraktıklarını söyledi.

Toruk, bu yıl da tohumculuk adına önemli çalışmalar yürüteceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün desteğiyle özellikle yerli hibrit ayçiçeği tohum konusunda çalışmalar başlattık. Dernek üyelerimizin tohumlarını Tarım Bakanlığı projelerinde Bakanlığımıza satışını gerçekleştirdik. Bizden desteğini esirgemeyenlere çok teşekkür ederiz. Bu yıl sektör açısından zor bir yıl olacak ve bu zorlukları aşmak için bölge firmaları olarak elimizden geleni yapacağız. Bu yıl da çalışmalarımızın üstüne yenilerini ekleyip güzel işler yapmaya devam edeceğiz."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin de Trakya'da tohumculuğun önemli olduğunu dile getirdi.

Şahin, ajans olarak Trakya Tohum A.Ş. ve Trakya Tohumcular Derneğinin her türlü eğitim ve çalışmalarını destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz çok üstün nitelikli olan Trakya'da tarımsal üretimi katma değerini artıracak çalışmalar yapmak. Tohumculuk konusunda altyapısı çok güçlü olan Trakya tohumculuğunu destekleyerek Türkiye ve dünya çapında firmalar ortaya çıkarmak. Trakya'da dünya tohum formunu oluşturmak istiyoruz. Üniversitemizde tohumluk vadisi konusunda el ele verdiğimiz tüm paydaşlarımızla çalışma yapacağız. Trakya'da tohumculuk sektörü başarılı çalışmalarla bölgede bir güç haline gelmesini hedefliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz de Trakya'daki tohumluk çalışmaları ve Bakanlığın tohumculuk konusunda bölgesel hedefleri konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından dernek sekreteri Evren Gervan dernek faaliyetleri, dernek tanıtım kurulu üyesi Emre Sarı da dünyadaki sektör değerlendirmesiyle ilgili sunum yaptı.

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Trakya Bölgesi, Tohumculuk, Tekirdağ, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tohumculuk sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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