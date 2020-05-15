Tekirdağ'da toplu balık ölümleri - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan bir derede toplu balık ölümleri meydana geldi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan bir derede toplu balık ölümlerinin yaşanması tepkiye neden oldu. Dereden alınan görüntülerde, binlerce balık ölüsünün su yüzeyine çıktığı görüldü. Deredeki balık ölümleri ihbarlarını alan Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kısa sürede dereyle ilgili araştırma başlatıldı.

Birol Alagöz isimli vatandaş dereye giderek yaptığı açıklamada, "Bu tertemiz Hayrabolu deresinde burada hiçbir sanayi atığı yok, hiçbir evsel atık yok. Şu gördüğünüz yüzlerce binlerce balık ölüsünü görüyorsunuz. Bu çevre katliamına kimse susmasın" dedi. - TEKİRDAĞ