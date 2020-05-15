Tekirdağ'da toplu balık ölümleri... Dere yüzeyi balıklarla kaplandı - Son Dakika

Tekirdağ'da toplu balık ölümleri... Dere yüzeyi balıklarla kaplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde bulunan bir derede toplu balık ölümleri meydana geldi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde bulunan bir derede toplu balık ölümlerinin yaşanması tepkiye neden oldu. Dereden alınan görüntülerde binlerce balık ölüsü telef olup su yüzeyine çıktı. Deredeki balık ölümleri ihbarlarını alan Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kısa sürede dereyle ilgili araştırma başlatıldı.

Hayrabolu İlçesinde Birol Alagöz isimli vatandaş dereye giderek yaptığı açıklamada, "Bu tertemiz Hayrabolu deresinde burada hiçbir sanayi atığı yok, Hiçbir evsel atığı yok. Şu gördüğünüz yüzlerce binlerce balık ölüsünü görüyorsunuz. Bu çevre katliamına kimse susmasın" dedi.