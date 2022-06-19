Tekirdağ'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

19.06.2022 16:02
Tekirdağ'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesi önünde düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, 65 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini ifade eden İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.

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Kaynak: AA

Osman İnan, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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