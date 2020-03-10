Tekirdağ'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da hastalıkları önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda dünyada artan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan, çalışmaların Süleymanpaşa ilçesinde başladığını belirterek, "Belli bir düzende yapılan dezenfeksiyon çalışmalarımız kapsamında dün gece de Süleymanpaşa ilçemizde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarımızın merkez garajımızda dezenfeksiyon işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.