Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarına binenlere maske - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da toplu ulaşım araçlarına binenlerin ateşleri ölçülüp, maske dağıtılıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında giriş- çıkışına kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da da önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Maskesiz toplu taşım araçlarında seyahate izin verilmedi. Toplu taşıma araçlarına binen vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor, maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor. Araçlara binenlere ise çekilen sosyal mesafe şeritlerine uymaları isteniyor. Dışarı çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik de denetim yapılıyor.

Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

?Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Covıt-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, vatandaşların alınan önlemlere uymalarını istedi.