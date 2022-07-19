Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide toprağa gömülmüş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler mahallede bulunan boş arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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