Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

19.07.2022 14:06

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide toprağa gömülmüş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide toprağa gömülmüş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler mahallede bulunan boş arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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