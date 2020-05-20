Tekirdağ'da toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskele kurdukları sırada kazdıkları toprağın altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Hürriyet Mahallesi'nde Yayla Kent Sitesi'ndeki bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskele kurma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir işçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ambulansta tedavisine başlanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.