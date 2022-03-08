Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

08.03.2022 09:27

Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi Tekirdağ il genelinde yapılan toplam 14 ayrı operasyonda 24 şüpheli uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesi ile yasal işleme tabi tutuldu.

Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ il genelinde yapılan toplam 14 ayrı operasyonda 24 şüpheli uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesi ile yasal işleme tabi tutuldu. Bu şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına ağır darbe indirildi. Son dönemde başta gençler olmak üzere toplumu zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 ayrı operasyon gerçekleştiren polis bu operasyonlarda 24 şüpheliye işlem yaptı, şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Tekirdağ il genelinde narkotik konuları ile ilgili olarak torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına operasyon yapan Tekirdağ polisi bu operasyonlarda toplamda 11 kilo 600 gram bonzai maddesi, satışa hazır fişeklenmiş halde 650 gram eroin yine satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 620 gram esrar, 182 adet uyuşturucu nitelikli hap, çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin TL para ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilçe başsavcılıklarının koordinesinde tahkikatları tamamlanan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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