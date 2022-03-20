Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

20.03.2022 13:12

Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı Tekirdağ'da 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda, yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda, yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, torbacı/sokak satıcısı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 farklı olayda, 2 şahsa işlem yapılırken bu şahıslardan 11 fişek daralı 9,5 gr. Metamfetamin ele geçirildi.

İl merkezi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde de bulunan 2 adresi ve Karadeniz Mahallesinde bulunan 1 adreste yapılan aramalarda, 67 gr meteamfetamin maddesi, 11 fişek 1.6 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza hap, 2.1 gr skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet kilitli şeffaf poşet, 40 adet siyah renkli naylon eldiven, uyuşturucu madde satışında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Konu ile ilgili F.E., S.S., A.T., B.A. ve S.K. isimli 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, suça sürüklenmiş çocuk yaştaki B.A. gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen F.E. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.

Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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