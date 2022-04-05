Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı - Son Dakika
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Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı

05.04.2022 17:16

TEKİRDAĞ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte yağan çamur hayatı olumsuz etkiledi.

TEKİRDAĞ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte yağan çamur hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarının üzerleri çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz taşınması nedeniyle çamur yağdı. Yağışın durmasının ardından park halindeki araçların üzeri çamurla kaplandı. Sürücülerin bazıları kendi imkanları ile çamurları temizlerken, oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu. Aracı çamurla kaplanan Tolga Çalışkan, son 3 gündür yağmurla birlikte zaman zaman çamur yağdığını belirterek, "Araçlarımıza hatta sağlığımıza zarar verip vermediğini düşünüyoruz. Sabah kalktığımda aracımın üzerinde bir tabaka halinde sarı bir bulut şeklinde çamur vardı. Ben de aracımı yıkamacıya götürmek için yıkama sırasındayım. Bir an önce sıramın gelip arabamın bu toz topraktan kurtulmasını istiyorum" dedi.

Oto yıkamacı Selahattin Yağcı ise çamur yağması nedeniyle yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyerek, "Tekirdağ'da 3 günden beri süren bir çamur yağmuru var, bu yüzden  araçları hep çamur kaplamış. Oto yıkamacılar olarak bugün aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz. Yoğunluktan dolayı normal araç kabul etmeyerek randevulu sisteme geçtik, araçlara yetişebilmek için gece yarısına kadar çalışmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
YORUMLAR
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Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı - Son Dakika


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