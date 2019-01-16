Tekirdağ'da Trafik Denetimi
43 dakika önce
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı trafik denetiminde, 335 araç sürücüsüne 108 bin 450 lira para cezası verildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı trafik denetiminde, 335 araç sürücüsüne 108 bin 450 lira para cezası verildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek için, trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit ve kırmızı ışık ihlallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.
Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalarda, kemer takmayan, direksiyon başında telefonla konuşan ve kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimler sonucunda 335 araç sürücüsüne 108 bin 450 lira para cezası uygulanırken, 21 araç trafikten men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:05 Kaynak: AA
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