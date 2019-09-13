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Tekirdağ'da trafik denetimi

55 dakika önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı trafik denetiminde, 405 araç sürücüsüne 121 bin 345 lira ceza verildi.

Tekirdağ'da trafik denetimi, System.String[]

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı trafik denetiminde, 405 araç sürücüsüne 121 bin 345 lira ceza verildi.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.


Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalarda, hız limitlerine uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Denetimlerde 669 araç kontrol edilirken, 405 araç sürücüsüne 121 bin 345 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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