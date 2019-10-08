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Tekirdağ'da trafik denetimi

18 dakika önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, 76 araç sürücüsüne 52 bin 808 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'da trafik denetimi, System.String[]

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, 76 araç sürücüsüne 52 bin 808 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanan sürücülerin neden olduğu kazaların önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalarda, 875 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 76 araç sürücüsüne 52 bin 808 lira ceza uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 16 kişinin ehliyetine el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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