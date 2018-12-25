Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

56 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinden, Tekirdağ'a giden Ümit Deniz Koyuncu (21) idaresindeki 34 NK 0637 plakalı hafif ticari araç, Malkara ilçesi Ahievren Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Koyuncu yaralanırken, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hamza Ok (21) hayatını kaybetti.

Yaralı Koyuncu, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi kaldırılırken, Ok'un cenazesi de Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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