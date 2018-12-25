Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
56 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne
'nin Keşan
ilçesinden, Tekirdağ'a giden Ümit Deniz Koyuncu (21) idaresindeki 34 NK 0637 plakalı hafif ticari araç, Malkara ilçesi Ahievren Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Koyuncu yaralanırken, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hamza Ok (21) hayatını kaybetti.
Yaralı Koyuncu, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
kaldırılırken, Ok'un cenazesi de Tekirdağ Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA
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