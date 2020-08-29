Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Murat Gül'ün (42) kullandığı 59 ADA 768 plakalı midibüs, Yenice Mahallesi'nde Ahmet Çiftçi'nin (80) yönetimindeki 59 ET 848 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücü Çiftçi ve otomobilde bulunan Fikriye Çiftçi, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet Çiftçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 14:41 - Kaynak: AA
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