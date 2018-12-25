Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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1 saat önce
Çerkezköy'de servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Çerkezköy
'de servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.A.'nın kullandığı 59 S 7171 plakalı servis minibüsü, Malkoçoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seldanur Tekdemir'e (14) çarptı.
Minibüsün altında kalan Seldanur, Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Servis şoförü S.A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:43 Kaynak: AA
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