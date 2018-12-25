Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Çerkezköy'de servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Çerkezköy'de servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.A.'nın kullandığı 59 S 7171 plakalı servis minibüsü, Malkoçoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seldanur Tekdemir'e (14) çarptı.

Minibüsün altında kalan Seldanur, Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servis şoförü S.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:43 Kaynak: AA

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