Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

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Hayrabolu ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hayrabolu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:22 Kaynak: AA
ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İlkay Ataman'ın (32) kullandığı 59 HP
864 plakalı motosiklet, Lahana Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletlinin öldüğünü belirledi.
Ataman'ın cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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