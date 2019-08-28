Tekirdağ'da trafik kazası : 1 ölü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:14 Kaynak: AA
'ın Hayrabolu
ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ-Hayrabolu yolu Kandamış Mahallesi yakınlarında Mustafa Dinç
'in kullandığı 59 HH 506 plakalı otomobil ile Bilal İşcan idaresindeki 34 BAG 522 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye
ekiplerince araçtan çıkarılan Dinç'in cesedi, Hayrabolu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Aldığı sıfır aracın çift şase numaralı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı Minibüs bariyerlere çarptı: anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, lüks makam aracını tasarruf tedbiri kapsamında satışa çıkardı Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi