Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

20.03.2022 15:45
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevre Yolu İstanbul istikameti Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (38) idaresindeki 59 T 0327 plakalı ticari taksi, İstanbul istikametine seyir ederken yaya S.K.'ye (28) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., kaldırıldığı NKÜ Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ticari taksi sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

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BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA Son dakika 3. sayfa: Maltepe sahil yolunda trafik kazası: 2 yaralı Son dakika 3. sayfa: Maltepe sahil yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ, İstanbul, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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