Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Tekirdağ'ın Marmarereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:06 Kaynak: AA
'ın Marmarereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nejat Ongun idaresindeki 34 VHU 17 plakalı kapalı kasa kamyonet Dereağzı Mahallesi Emlak Konutları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ongun ve araç içerisindeki Kemal Özmutlu ile Atakan Atalay yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralılardan Özmutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken Özmutlu'nun cenazesi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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