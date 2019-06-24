Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

52 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Kaplan idaresindeki 39 AH 512 plakalı otomobil, Yulaflı ışıkları mevkisinde, Turan Kaya'nın yönetimindeki 16 ASP 25 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Kaplan ile bu araçta bulunan İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Malkoç, Can Çınpı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çınpı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:39 Kaynak: AA
Turan Kaya, Emre Kaplan, Tekirdağ, Güncel
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