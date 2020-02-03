Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi Çerkezköy yolunda, Mustafa Pala idaresindeki 59 TG 488 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İsmet Açıcı yönetimindeki 52 HK 364 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İsmet Açıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Mustafa Pala ile araçtaki Halil Eryılmaz, Mehmet Akyüz ve Emre Doğan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İsmet Açıcı'nın cenazesi de morga kaldırıldı.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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