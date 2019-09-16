Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümit Akdoğan idaresindeki 59 PU 297 plakalı otomobil ile Mustafa İnci'nin kullandığı 39 TL 030 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Ümit Akdoğan ve Mustafa İnci ile araçlarda bulunan Fahri Akdoğan, Cemile Akdoğan, Orhan Akdoğan, Aşkın Akdoğan sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ümit Akdoğan hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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