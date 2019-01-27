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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde 3 Otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 Kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray İlçesinde 3 Otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 Kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.40 sıralarında Saray İlçesi, Ayaspaşa Mahallesi, Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Engin İkizler (36) idaresinde ki 59 TV 326 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 34 R 7190 plakalı otomobile Meslek Yüksek Okulu önünde arkadan çarptıktan sonra savrularak karşı yönden gelen Habil A. idaresinde ki 59 T 4036 plakalı ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada, 59 TV 326 plakalı otomobilin sürücüsü Engin İkizler yaralandı. Yaralı sürücü kazaya karışan diğer araç sürücüleri tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Polis ve İtfaiye ekipleri tarafından araç ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla çekilerek yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili Trafik ekiplerinin soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

TV, Saray, Tekirdağ, 3. Sayfa
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