Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi İrfan Macar İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Sokak'ta seyreden Ş.C. yönetimindeki otomobil, Papatya Sokak'tan çıkan Y.Ç. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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