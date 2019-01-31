Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi İrfan Macar
İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Sokak'ta seyreden Ş.C. yönetimindeki otomobil, Papatya Sokak'tan çıkan Y.Ç. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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