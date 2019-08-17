Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Muratlı
çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çevre yoluna sapan Serdar K. yönetimindeki 34 FFL 04 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda seyreden Nuri K. idaresindeki 59 KJ 237 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Serdar K. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
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