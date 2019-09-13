Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

44 dakika önce

Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaralandı.

Pınar Bulvarı'nda, Murat M. idaresindeki 59 S 4065 plakalı servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Özhaktan'a çarptı.

Kazada yaralanan Özhaktan, 112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:38 Kaynak: AA
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