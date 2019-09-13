Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:38 Kaynak: AA
Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaralandı.
Pınar Bulvarı'nda, Murat M. idaresindeki 59 S 4065 plakalı servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Özhaktan'a çarptı.
Kazada yaralanan Özhaktan, 112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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