Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mehmet Varol idaresindeki 50 DN 658 plakalı sünger ve tel yüklü tır, gişeler mevkisinde, Semih Erdem'in kullandığı 34 CRT 92 plakalı, arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Varol, 112 Acil Servis ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Erdem, "Kamyonum arıza yaptı. Yaklaşık 3 saattir park halinde bekliyor ve aracımda uyuyordum. Büyük bir gürültüyle uyandım." dedi.

Mehmet Varol, Semih Erdem, Çerkezköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı: Şiddetli olabilir
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar! İşte 6 ismin yeni görevleri Hindistan'da trenin çarptığı fil ağır yaralandı Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 19:38:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]