Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:30 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Duman'ın kullandığı motosiklet, Pınarça Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Duman, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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