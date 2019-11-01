Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Büyükpınar idaresindeki 34 FJ 5534 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği belirtilmeyen 34 UN 613 plakalı otomobil Karıştıran mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü İbrahim Büyükpınar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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