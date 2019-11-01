Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Büyükpınar idaresindeki 34 FJ 5534 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği belirtilmeyen 34 UN 613 plakalı otomobil Karıştıran mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü İbrahim Büyükpınar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu