Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ticari aracın çarptığı yaya hastanelik oldu.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ticari aracın çarptığı yaya hastanelik oldu.


Olay, sabah erken saatlerde Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen Necdet Ö. (62) adlı yayaya İ.K. idaresindeki 59 NG 555 plakalı ticari panelvan tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yayaya ilk müdahaleyi 112 acil servis ekipleri yaptı.


Bilincinin kapalı olduğu görülen vatandaş, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri ise yolun güvenliğini sağlayarak tek şeritten trafiği sağladı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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