Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzeri Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Hayrabolu Caddesi'ne sapan Cemalettin Y. idaresindeki beton mikseri ile yokuş aşağı seyreden Abdullah K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Süleyman T. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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